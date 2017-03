Điều tra cái chết bí ẩn của hai thanh niên

Ngày 20/8 nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an Q. Gò Vấp, TP.HCM cho hay, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ 1 thanh niên bị tử vong, nghi bị giết vừa xảy ra tại địa phương.

Theo tin ban đầu từ bệnh viện Gò Vấp, khoảng 22h ngày 18/8, bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhân nam do 2 thanh niên hối hả chuyển đến cấp cứu bằng xe gắn máy. Nạn nhân bị 1 vết đâm ở ngực, máu ra nhiều; 2 thanh niên trên cũng có nhiều vết máu trên người.

Nạn nhân được các y bác sỹ bệnh viện Q. Gò Vấp tận tình cứu chữa nhưng đã tử vong ngay sau đó; lúc này hai thanh niên cũng "mất dạng"

Qua điều tra ban đầu, công an Q. Gò Vấp xác định nạn nhân tử vong là Hoàng Văn Tuấn (SN 1988, ngụ TP. Hà Nội, tạm trú Q. Bình Thạnh, TP.HCM); nguyên nhân tử vong là do vết đâm duy nhất ở ngực.

Cùng ngày cơ quan CSĐT công an Q.12, TP.HCM cho biết, đang làm rõ vụ án vừa xảy ra tại khu dân cứ Thới An thuộc tổ 4, P. Thới An, Q.12. Nạn nhân được xác định là Mai Văn Bình (SN 1984, ngụ tỉnh Phú Thọ, tạm trú P. Hiệp Thành, Q.12).

Trước đó, khoảng 21h30’ ngày 18/8, người dân đã phát hiện Bình nằm tử vong bên cạnh 1 chiếc xe gắn máy tại khu dân cư trên. Người dân chuyển Bình đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết đâm, chém ở bụng, lưng, ngực, tay….

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

