Điều tra cán bộ quản lý rừng tẩu tán gỗ tang vật

Được biết VKSND huyện Bắc Trà My cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Trước đó, Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Tranh báo cáo ông D., đội phó Đội quản lý rừng cơ động, cùng hai nhân viên khác có dấu hiệu sai phạm trong lúc thực hiện nhiệm vụ” - ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), xác nhận đã có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo ba cán bộ vừa nêu có dấu hiệu sai phạm. Theo đơn tố cáo, trong lúc tuần tra ở khu vực thôn 5, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tổ tuần tra do ông D. chỉ huy phát hiện 64 phách gỗ (hơn 14 m3) bị khai thác trái phép. Sự việc không được tổ này báo cáo cho cấp trên mà tự ý giải quyết. Thế là vài ngày sau đó số lượng gỗ tang vật này chỉ còn 56 phách, tức hao hụt tám phách (khoảng 2,2 m3). Vụ việc chỉ được phát hiện khi một nhân viên bảo vệ rừng báo cáo cho BQL rừng phòng hộ Sông Tranh. Ông D. đã thừa nhận sự việc và BQL rừng phòng hộ Sông Tranh đã báo cho các cơ quan có thẩm quyền điều tra và xử lý.

