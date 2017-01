Điều tra clip cô gái bị đánh, lột đồ trong quán cafe

Trao đổi với Pháp Luật TPHCM vào sáng 19-1, đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ việc một bé gái 17 tuổi tên Lê Thị Bảo Tr. (ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) bị đánh tại một quán cà phê trên địa bàn. Hiện một người trong nhóm những nghi can đánh Tr. đã đến công an, khai nhận toàn bộ vụ việc với cơ quan điều tra.

Theo nguồn tin này, Tr. và Lê Thị Huyền Trang (SN 1998, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) là bạn thân với nhau nhưng gần đây có mâu thuẫn.

Khoảng 12 giờ ngày 18-1, Trang cùng hai chị em sinh đôi Lê Thị Phương Huyền và Lê Thị Phương Hoàn (17 tuổi) cùng Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) đến quán cà phê Villa (ở thị trấn Ái Nghĩa) để tìm đánh Tr.



Tr. bị đánh, lột đồ dã man ở quán cà phê. (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Đến quán cà phê, cả bốn người lên tầng hai uống nước. Khi quán vắng khách, Hiền, Dung và Trang xuống gọi Tr. ra để đánh và lột quần áo.



Trong lúc này nạn nhân la khóc, sợ bị phát hiện, ba người này tiếp tục lôi nạn nhân vào phòng vệ sinh để tiếp tục đánh. Trong lúc đánh, Dung là người quay và tung clip lên mạng xã hội.

Chỉ trong vòng bảy phút, đoạn clip trên đã có tới 6.000 lượt chia sẻ. Ngay sau đó, Hiền đã bảo Dung gỡ đoạn clip xuống. Ngay sau đó cơ quan điều tra huyện Đại Lộc đã vào cuộc điều tra.

Khoảng hơn 19 giờ 20 cùng ngày, Huyền được gia đình đưa đến cơ quan điều tra. Tại đây, thiếu nữ này đã khai nhận toàn bộ sự việc. Hai người khác đánh Tr. là Dung và Trang đã bỏ trốn.

“Cơ quan điều tra đã đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hành vi “làm nhục người khác” để tiếp tục điều tra. Trong ngày hôm nay, nếu hai người còn lại liên quan đến vụ việc là Dung và Trang không ra đầu thú để khai nhận vụ việc thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành phát lệnh truy nã” nguồn tin này cho hay.