Điều tra đôi nam nữ chết trong khách sạn

Trước đó, ngày 25-9, có đôi nam nữ đến thuê phòng nhưng mỗi người đều chọn một phòng riêng. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, nhân viên khách sạn phát hiện phòng 504 (lầu năm) của người thanh niên cửa khóa trái. Hơn giờ sau, nhân viên vẫn thấy phòng im ắng bất thường, sinh nghi họ gõ cửa nhưng không ai trả lời. Chủ khách sạn cùng nhiều người dùng chìa khóa riêng mở cửa phòng kiểm tra, phát hiện vị khách nam đã tử vong.

Đến 20 giờ ngày 26-9, nhân viên khách sạn T. không thấy cô gái thuê phòng 405 ra ngoài nhiều giờ liền nên đã điện báo chủ khách sạn. Khi dùng chìa khóa riêng mở cửa nhưng bên trong cài chốt chặt, chủ khách sạn liền báo công an phường. Lập tức, công an có mặt dùng xà beng cạy phá tung cửa phòng, bên trong cô gái đã nằm bất động trên giường, ngưng thở. Cơ thể tím tái, miệng sùi bọt trắng. Cạnh thi thể cô gái, công an thu giữ lá thư tuyệt mạng, mẩu giấy ghi lại số điện thoại của người thân và bạn bè.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại khách sạn nơi đôi nam nữ tự tử. Ảnh: XN

Theo thông tin do Công an quận Gò Vấp cung cấp, người thanh niên tên là Hồ Văn Thái (20 tuổi, ngụ Đắk Nông) còn cô gái là Nguyễn Thị Bích Hiền (22 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết cả hai tử vong do phù phổi cấp, nghi bị ngộ độc nhưng chưa rõ độc tố loại gì. Trong lá thư tuyệt mạng của Hiền để lại với nội dung xin lỗi cha mẹ và dặn dò hai em của Hiền cố gắng sống tốt, học giỏi báo hiếu cha mẹ. Tương tự, trước khi chết, Thái cũng để lại lá thư xin lỗi cha mẹ về quyết định từ bỏ cuộc sống của mình. Lá thư có đoạn Thái cũng xin Hiền tha thứ về việc gây ảnh hưởng đến tiền bạc. Ngoài ra, công an phát hiện trong điện thoại di động của Thái có tin nhắn của Hiền với lời lẽ ai oán và rủ nhau cùng chết.

XUÂN NGỌC - AN DANH