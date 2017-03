Điều tra đối tượng dùng súng tự chế bắn người

Ngày 11/10, Công an huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, cho biết, đang phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra vụ "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý gây thương tích" đối với đối tượng Đỗ Văn Trà (34 tuổi, ở tổ 1, thôn 1, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng).

Trước đó, Trà cùng một số thanh niên đánh bi da và nảy sinh mâu thuẫn với Hoàng Đình Linh (25 tuổi), trú cùng xã Trà Giang; hai bên xông vào xô xát. Thấy yếu thế, Trà chạy về nhà lấy khẩu súng tự chế đến quán bi da bắn làm Linh bị thương ở chân. Không dừng lại đó, Trà tiếp tục lao vào dùng báng súng đánh liên tiếp vào người Linh. Nhận được tin báo, Công an xã Trà Giang và Công an huyện Trà Bồng kịp thời có mặt bắt giữ Trà. Được biết, khẩu súng tự chế Trà dùng gây án, năm 2012, Trà mua lại một người lạ để đi săn. Ngoài ra, đối tượng còn cất giữ trái phép một khẩu súng tiểu liên AK.

Theo Trà Câu (CAND)