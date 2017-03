Điều tra giám đốc công ty bảo vệ nổ súng dọa dân

Sáng 6-12, Công an phường 15, quận Tân Bình, Cơ quan CSĐT và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM làm việc với ông Bùi Đức Phương, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật (trụ sở tại đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình). Ông Phương là người đã nổ súng trước cổng trụ sở công ty, bị một người ghi hình, tung trên mạng. Theo clip, sự việc xảy ra vào chiều 5-12, hình ảnh thể hiện một phụ nữ ngồi trên xe lớn tiếng đòi tiền. Một người đàn ông to lớn cãi vã với người phụ nữ rồi sau đó rút súng bắn chỉ thiên…

Trưa 6-12, bà Nguyễn Thị Thúy, người phụ nữ trong clip, cho biết con trai bà đang ôn thi nhưng muốn đi làm thêm và đã nộp hồ sơ xin làm bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật với mức lương 4,2 triệu đồng/tháng. Con trai bà làm việc từ ngày 28-8 đến 14-11 thì xin nghỉ nhưng công ty chỉ mới thanh toán một tháng lương. Con trai và gia đình nhiều lần yêu cầu giải quyết số tiền còn lại nhưng không được giải quyết.





Người đàn ông rút súng bắn giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 5-12, theo lời hẹn qua điện thoại, bà đưa con trai đến công ty gặp giám đốc. Tại đây, bà cự cãi với ông Phương và ông này nổ súng… “Lúc ông ta gí súng vào đầu và bắn, tôi không hề sợ nhưng giờ nghĩ lại cũng ớn…” - bà Thúy nói. Theo con trai bà Thúy, lúc ông Phương nổ súng, anh này không dám nói, chống cự vì sợ sự việc xấu hơn. “Nếu biết ông có súng và hùng hổ như vậy, tôi sẽ không cho mẹ tới” - anh này cho hay.

Trong ngày 6-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Tân Bình đã đến khám nghiệm hiện trường. Qua xác minh, ông Phương dùng súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Tại buổi làm việc, ông Phương thừa nhận hành xử không đúng chuẩn mực và xuất trình giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (bản photocopy), giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ bảo vệ. Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ ban đầu, thu giữ khẩu súng, tiếp tục xác minh để báo cáo đề xuất hướng xử lý với Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại diện Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình nhận định: “Công cụ chỉ được phép sử dụng trong trường hợp phòng vệ chính đáng, bị uy hiếp đến tính mạng. Trường hợp sử dụng súng của ông Phương là sai”. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM cho biết tại TP.HCM có nhiều công ty bảo vệ được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Hằng năm, đội quản lý đặc doanh PC64 kiểm tra, gửi văn bản yêu cầu các công ty bảo vệ không được sử dụng công cụ hỗ trợ tùy tiện. Liên quan vụ việc trên, chiều 6-12, bên hành lang kỳ họp HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng hành vi bắn súng đe dọa phụ nữ của giám đốc công ty vệ sĩ là không thể chấp nhận được. Ông cho biết lãnh đạo TP đang chờ công an có báo cáo cụ thể, UBND TP sẽ có hướng chỉ đạo điều tra, xử lý.