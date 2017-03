Điều tra hai vụ dùng súng tự chế bắn người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 14-1, tại KP3, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, khi anh Phạm Văn Đảm (33 tuổi, tài xế xe taxi) vừa dừng xe thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy, không rõ biển số dùng súng tự chế bắn vỡ kính chắn gió phía sau xe. Bắn xong bọn chúng bỏ đi. Khoảng năm phút sau, hai đối tượng trên quay lại, tiếp tục dùng súng bắn về phía anh Đảm và xe nhưng may mắn không trúng. Bắn xong chúng bỏ đi.

Trước đó, cũng 23 giờ 30 phút ngày 13-1, chị Huỳnh Thị Phương Thảo (20 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Lan (32 tuổi, đều trú tại đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu) đang ngồi ăn uống cùng với bạn tại đường Võ Thị Sáu, phường 2 thì cũng bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy tới dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải bắn khiến cả hai bị thương. Sau khi bị bắn, chị Thảo và Lan đã được đưa vào cấp cứu, mổ tại bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu.

Theo bệnh viện, cả hai nhập viện trong tình trạng đa thương do bị bắn. Chị Thảo bị rất nhiều vết thương nhỏ rải rác ở vùng ngực, bụng, cẳng tay phải, trái. Còn chị Lan bị thương ở vùng mặt, cổ, cẳng tay và bàn tay. Ngày 14-1, cả hai chị được gia đình xin xuất viện để chuyển lên điều trị tại TP.HCM.

Hiện công an TP.Bà Rịa và công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường để điều tra, nhanh chóng làm rõ các vụ án trên.

