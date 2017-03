Điều tra hai vụ phá rừng quy mô lớn

Trước đó, cuối tháng 5-2015, nhận được tin báo từ người dân, lực lượng PC49 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương kiểm tra phát hiện rất nhiều cây rừng đã bị đốn hạ, gỗ nằm ngổn ngang ở tiểu khu 974. Qua kiểm tra, PC49 Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ tang vật khoảng 40 khúc gỗ (nhóm 6, nhóm 7) với tổng số 21 m3 vừa mới chặt hạ.

Hiện lực lượng Phòng PC49 Công an tỉnh Nghệ An đã vượt 15 km đường rừng vào hiện trường đưa số gỗ trên về Trạm Kiểm lâm Thanh Đức (huyện Thanh Chương).

Đ.LAM