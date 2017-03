Điều tra hung thủ sát hại chủ tiệm vàng

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, chị của anh Học đến tiệm vàng thấy cửa bị khóa trái bên trong và gọi anh nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Sau đó chị ra cửa sau tìm thì phát hiện anh Học nằm chết trong phòng ngủ bên cạnh vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Tiệm vàng Hiếu Học - nơi xảy ra vụ án mạng, cướp tài sản. Ảnh: XN

Theo gia đình nạn nhân, chiếc Honda SH của nạn nhân và nhiều vàng trong cửa hàng đã bị mất. Anh Học chưa lập gia đình và sống một mình trong tiệm vàng.

Được biết tiệm vàng Hiếu Học nằm gần giao lộ Nguyễn Hoàng - quốc lộ 1A, cách trụ sở Công an thị trấn Trảng Bom khoảng 100 m, tiệm vàng có bố trí camera an ninh. Vào tối qua, tại tiệm vàng Hiếu Học có tổ chức tiệc, nhiều người tham gia. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ, bước đầu đã xác định được hai nghi can là người quen với nạn nhân.

N.ĐỨC - X.NGỌC