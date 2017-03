Điều tra mở rộng vụ hàng chục khách mua dâm trẻ chưa thành niên

Đối tượng Huê tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, vào chiều cuối tháng 3, Đặng V.P (sinh năm 1999, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo về việc mình bị một người chuyên môi giới mại dâm định bán sang Trung Quốc.Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và triệu tập Lò Thị Huê cùng một gái mại dâm khác là Lường Thị Hường (sinh năm 1988, trú tại Văn Chấn, Yên Bái) để đấu tranh làm rõ.Tại cơ quan công an, Huê khai nhận quen biết V.P từ ngày 13/3 qua sự giới thiệu của bạn bè. Vào thời gian này, cô gái trẻ sinh năm 1999 quê Quảng Yên, Quảng Ninh đã đến gặp Huê tại phòng trọ của đối tượng trên đường Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa. Tiếp đó, từ ngày 13-19/3, Huê đã môi giới bán dâm giúp V.P khoảng chục lần, bất chấp V.P chưa tròn 16 tuổi. Tiền bán dâm dao động từ 300-500.000 VND/lần và 1 triệu đồng khi qua đêm. Số tiền này Huê và V.P mỗi người nhận một nửa.Gần đây, thấy Huê đề cập đến việc đưa mình sang Trung Quốc bán dâm kiếm nhiều tiền hơn, cô gái trẻ đã hoảng sợ nên đến cơ quan Công an trình báo sự việcHuê không chỉ là “má mì” chuyên môi giới mại dâm mà bản thân cũng là gái bán dâm. Đường dây của Huê ngoài V.P còn có tên một số gái bán dâm khác nữa. Trong số đó, Lường Thị Hường là gái bán dâm chuyên nghiệp, từng sang Trung Quốc hành nghề bán dâm.Cảnh sát thu được một cuốn sổ ghi lại lịch trình bán dâm của Huê và các cô gái khác. Cuốn sổ này ghi khá chi tiết về tên gái bán dâm, ngày giờ, số lượt và số tiền Huê và các cô gái nhận được.Ngoài ra, qua quá trình khai thác mở rộng, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cũng đã xác định và triệu tập được một khách có hành vi mua dâm đối với V.P. Cảnh sát đang xem xét và có thể khởi tố đối tượng này về hành vi mua dâm người chưa thành niên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

Theo Vietnam+