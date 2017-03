Điều tra nghi án cha mẹ bán con chia tiền

(PLO)- Ngày 19-1-2012, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết cơ quan này đang điều tra hành vi mua bán trẻ em đối với Hà Văn Hậu (22 tuổi, ngụ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) và Nguyễn Thị Nữ (18 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai).

Hồ sơ do Công an thị trấn Phù Mỹ chuyển lên cho biết, theo phản ánh của người dân, ngày 5-1, vợ chồng Hậu- Nữ đã bán con ruột của mình là một bé gái sinh ngày 14-10-2011 cho một cặp vợ chồng lớn tuổi không có con ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định) lấy 15 triệu đồng. Trước đó, năm 2009, trong thời gian học nghề ở Gia Lai, Hậu quen Nữ và cô gái này có thai khi mới 17 tuổi. Sau khi gia đình hai bên đồng ý, Hậu đưa Nữ về sống với mẹ của mình ở thị trấn Phù Mỹ mà không đăng ký kết hôn. Trong thời gian này, hai vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn và Nữ nhất quyết đòi chia tay. Vợ chồng này quyết định bán đứa con vừa sinh để “rảnh tay”. Sau khi bán con, Nữ lấy 8 triệu đồng (còn lại phần Hậu) rồi bỏ đi khỏi nhà chồng từ đó đến nay. T.LỘC