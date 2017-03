Điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em

(PL)- Công an huyện Long Hồ đã chuyển hồ sơ vụ án hiếp dâm trẻ em cùng nghi can Huỳnh Thanh Nam đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ ban đầu, Nam và em N. (sinh năm 2002) có quen biết từ tháng 6-2015. Ngày 24-8, Nam gọi điện thoại hẹn gặp N. rồi rủ N. vào nhà trọ T.Đ để nghỉ và được N. đồng ý. Tại đây Nam và N. đã “làm chuyện người lớn” với nhau. Tiếp theo, sáng 29-8, Nam và N. tiếp tục thuê phòng trọ để “quan hệ” với nhau một lần nữa, sau đó Nam chở N. đến nhà bạn của Nam chơi. Đến tối cùng ngày, cha mẹ của N. không thấy con về nhà nên đã đi tìm và trình báo với Công an xã Thanh Đức. Khi bị cha mẹ của N. cùng công an xã bắt gặp Nam và N. đi cùng nhau Nam đã khai nhận có vào phòng trọ với N. nên gia đình N. làm đơn tố cáo. Theo kết quả giám định, tại thời điểm Nam “quan hệ” với N. thì N. mới 12 tuổi 11 tháng 26 ngày. HỒNG NAM