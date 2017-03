Điều tra nghi án nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex

Theo cơ quan điều tra, Lộc khai tính đến ngày 17-6, Lộc đã 17 lần giao cấu với em NTAT (15 tuổi, ngụ cùng xã), là học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra làm rõ nghi vấn có phải do bị Lộc phát tán clip sex nên em NTAT xấu hổ uống thuốc trừ sâu tự tử hay không.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, hiện tại Đồng Nai dư luận đang rất bàng hoàng về thông tin nữ sinh NTAT đã uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị bạn trai tung clip sex lên mạng xã hội. Điều đáng nói nạn nhân là một cô gái 15 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18-6, người nhà phát hiện AT uống thuốc trừ sâu nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do không còn khả năng cứu chữa nên bệnh viện trả về và đến tối 19-6 thì AT tử vong.

Theo gia đình, người nhà đã phát hiện AT và Lộc có biểu hiện quan hệ tình cảm từ đầu năm 2015. Ban đầu gia đình ngăn cản nhưng không được, cuối cùng đành chấp nhận để AT và Lộc yêu nhau với điều kiện khi nào AT học xong lớp 12 thì mới tiến tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, gần đây giữa AT và Lộc thường xảy ra mâu thuẫn. Do vậy, gia đình khuyên AT chia tay Lộc để tập trung vào chuyện học hành. Nghe lời cha mẹ, AT đã chia tay Lộc nhưng Lộc không đồng ý. Lộc còn thường xuyên chửi bới, đe dọa AT về chuyện cắt đứt tình cảm. Đến trưa 17-6, Lộc còn tiếp tục đến nhà AT nói chuyện rồi sau đó rượt đánh em. Ngay sau đó trên mạng xã hội xuất hiện video clip hình ảnh thân mật như vợ chồng của Lộc với AT được nhiều người truy cập. Có dư luận cho rằng clip này chính do Lộc chủ động tung lên mạng. Đến chiều 18-6 thì AT uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo gia đình Lộc, từ khi hai bên gia đình nói chuyện về việc NTAT và Lộc có tình cảm với nhau thì gia đình Lộc đã xem AT như người nhà. Do vậy họ rất bất ngờ trước việc Lộc hành xử với bạn gái như vậy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.

TIẾN DŨNG