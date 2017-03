Điều tra nghi vấn mẹ lôi con xuống biển cho chết

Theo công an, khoảng 16g ngày 22-3, chị Nguyễn Thị Mỹ L. (35 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) nói với mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Ánh lấy xe máy chở 2 con của mình là Nguyễn Hồng Thái Bảo (9 tuổi) và Nguyễn Hồng Thái An đi khám bệnh.

Đến khoảng 19g30 cùng ngày thì chị L. chạy xe về một mình trong tình trạng áo quần bị ướt và nói với bà Ánh là “con chết rồi” rồi đi vào nhà tắm. Sau đó, gia đình phát hiện L. uống thuốc tự tử nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang trong tình trạng hôn mê.

Đến khoảng 2g ngày 23-3, anh Nguyễn Xuân Thành và chị Nguyễn Thị Tuyết Nga cùng ngụ thị xã Gò Công, trên đường đi chơi về thì phát hiện em Bảo vừa đi vừa khóc trên đường đê bao thuộc xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông. Thấy vậy, anh Thành và chị Nga hỏi thăm rồi đưa em Bảo về nhà. Sau đó, người nhà báo cơ quan cơ chức năng đến làm việc.

Theo lời khai của em Bảo với công an, mẹ Liên chở Bảo và An đi ăn bò viên, sau đó mẹ lôi cả hai xuống biển. Do Bảo bị sóng biển đánh dạt vào bờ nên sống sót, riêng em An bị mất tích.

Đến 5g30 ngày 23-3, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của em An nằm ở tuyến đê biển thuộc xã Tân Điền.

Đến chiều ngày 24-3, chị L.vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang dưới sự bảo vệ của công an.

Hiện vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.