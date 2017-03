Điều tra người đàn ông chết cháy trong bụi cỏ

(PL)- Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đang kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ về người đàn ông bị chết cháy trong bụi cỏ tại khu phố Đông Tác (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác một người đàn ông bị cháy đen trong bụi cỏ nên báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cơ quan Công an thị xã Dĩ An đã có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Trên người nạn nhân chỉ còn một chiếc quần đùi, thi thể dù bị cháy nhưng chưa biến dạng nhiều. Vùng cỏ xung quanh nạn nhân cũng bị cháy. Hiện trường nằm gần một ao cá, khá thưa thớt nhà dân. Hiện công an đang tiến hành điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân. VĂN NGỌC