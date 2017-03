Điều tra người tung tin đồn thất thiệt vụ khống chế con tin

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái) trực tiếp dẫn giải đối tượng (phải) ra xe. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cụ thể, chỉ một ngày sau khi chiến dịch giải cứu con tin thành công, một đoạn clip có độ dài 5 phút với tiêu đề “Sự thật về vụ bắt cóc con tin qua lời tổ trưởng dân phố” đã được đưa lên trang Youtube.Trong đoạn video này, một nam thanh niên đã phỏng vấn một người đàn ông về diễn biến của vụ bắt cóc ngày 16/9.Khi được hỏi, người đàn ông cho biết: Vụ việc không phải bắt cóc con tin mà là do đối tượng vào nhầm nhà. Người này tiếp tục khẳng định: Sau khi vào nhà 401, đối tượng Trần Thanh Bình đã bị chủ nhà khóa cửa không cho ra. Trong lúc giằng co, chủ nhà bị cửa kẹp vào tay chứ không phải do… bị chém.Nội dung đoạn Clip đã khiến nhiều người hoài nghi về vụ giải cứu con tin do các lực lượng Công an thành phố Hà Nội thực hiện.Trao đổi với phóng viên vào chiều ngày 18/9, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đoạn đoạn clip kể trên có nội dung thông tin thất thiệt về bản chất vụ án, gây hoang mang trong dư luận.Qua quá trình điều tra, truy xét, cơ quan công an làm rõ: Trước khi gây án tại Thanh Xuân Bắc, đối tượng Trần Thanh Bình đã lên Lào Cai mua súng, đạn và một số hung khí khác với mục đích cướp tài sản, lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. Bản thân Bình cũng đã nhiều ngày thăm dò khu tập thể Thanh Xuân Bắc trước khi ra tay.Do các nạn nhân trong căn hộ 401 tri hô và có người chạy sang nên Bình biết ý đồ cướp tài sản đã bại lộ, không thể thực hiện được nữa nên chuyển hướng đòi gặp người nhà thay vì đòi tài sản nhằm đánh lạc hướng…Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho hay, ngay sau khi đoạn clip trên xuất hiện, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công an quận Thanh Xuân điều tra tìm ra người đã tung clip lên mạng.

Hiện, cơ quan chức năng cũng đang điều tra làm rõ động cơ, đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật./.

Theo Vietnam+