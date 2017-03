Điều tra nhanh kẻ gây trọng án ở nghĩa trang Cầu Khổ

Cơ quan Công an đã xác định đây là vụ giết người, rồi tạo hiện trường giả là treo cổ. Tung tích nạn nhân được xác định là anh Trần Tùng Lâm, 24 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, làm nghề xe ôm.

Căn cứ lời kể của gia đình nạn nhân, cơ quan Công an xác định, tài sản của nạn nhân đã bị cướp đi gồm: 1 xe máy Sirius màu đỏ, BKS 17M7-8552; 1 ĐTDĐ Q Mobile F500 màu đen loại 2 sim; 1 ví da màu nâu bên trong có CMND mang tên anh Lâm.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện, trước thời điểm có một số điện thoại lạ gọi đến cho anh Linh đang ngồi chơi điện tử tại quán Internet. Theo số điện thoại nói trên, các trinh sát xác định được chủ sở hữu của nó. Người này cho biết một người bạn tên là Trần Quốc Thịnh, 30 tuổi, trú tại tổ 43, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình mượn điện thoại hơn 1 tháng nay chưa trả.

Qua rà soát nhân chứng xung quanh khu vực án mạng, các trinh sát được biết, tối ngày 3/6, có một thanh niên dắt chiếc xe máy Sirius màu đỏ, đi về hướng TP Thái Bình qua nhận dạng, đó chính là Trần Quốc Thịnh. Lệnh bắt Thịnh được thực hiện vào đêm 8/6.

Sáng 10/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Quốc Thịnh về tội giết người, cướp tài sản và đối với Nguyễn Đức Vinh (22 tuổi, trú tại phường Lê Hồng Phòng, TP Thái Bình) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Theo T.H. (CAND)