Điều tra nhóm người nghi móc túi ở đường hoa Nguyễn Huệ

Tối ngày 28-1 (mùng 1 Tết) trinh sát đặc nhiệm công an quận 1 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở khu vực đường hoa Nguyễn Huệ phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám.



Trong lúc đường hoa tập trung hàng ngàn người dân, nhóm này chen chúc vào đám đông và thỉnh thoảng tập trung lại rồi nhanh chóng tản ra. Theo dõi, cảnh sát phát hiện nhóm có ba người lớn và hai trẻ em.

Sau khi nhóm này tập trung lại một góc tại phía gần bờ sông thì trinh sát ập đến đề nghị được kiểm tra.



Tang vật công an phát hiện.

Trên người nhóm này, cảnh sát phát hiện 3,5 triệu đồng tiền mặt, năm điện thoại, túi xách… nghi là tài sản trộm cắp. Do đó, Công an đã mời cả nhóm về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Hoàng (28 tuổi) cùng cả nhóm không chứng minh được số tài sản là của mình.

Ban đầu, Công an nhận định đây là một trong những nhóm móc túi khá chuyên nghiệp. Thủ đoạn của cả nhóm là lợi dụng khu vực đông đúc, sử dụng trẻ em để chuyền đồ nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện công an quận 1 đang củng cố hồ sơ và ra thông báo ai là nạn nhân của nhóm này đến trụ sở để trình báo xử lý.

Trước đó, vào đêm 29 Tết một nhóm móc túi cũng bị trinh sát mật phục phát hiện.