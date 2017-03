Điều tra tiệm vàng bị trộm 80 cây vàng

Khởi tố bị can kẻ dùng dao đánh người cướp vàng Ngày 23-10, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quân (16 tuổi, trú phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa) về tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, chiều 15-10, Quân đi đến nhà bà Tô Thị Loan (56 tuổi, trú cùng phường). Quân thấy trên tai bà Loan có đeo đôi bông tai bằng vàng. Quân đi ra phía sau nhà bà Loan lấy một con dao rồi đi vào dùng sống dao đánh vào đầu bà Loan khiến bà gục tại chỗ, bất tỉnh. Khi Quân đang tháo bông tai trên tai bà Loan thì bà sực tỉnh, tri hô “cướp, cướp”. Lập tức Quân tiếp tục dùng sống dao và dùng đá đánh vào đầu bà Loan khiến bà tiếp tục bất tỉnh để cướp bông tai bằng vàng. Người thân phát hiện và đưa bà Loan đi BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi cướp được đôi bông tai, Quân đưa về nhà cất giấu rồi sau đó mang đến một tiệm vàng ở trung tâm thị xã Thái Hòa bán thì bị công an bắt giữ. Đ.LAM