Điều tra tiếp vụ cướp súng gây chết người

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp súng công an, chống trả gây chết người ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, Công an TP.HCM đã sáp nhập vụ Trần Anh Hùng và Phan Đức Đạt (cùng quê Lâm Đồng) về tội chống người thi hành công vụ và vụ Bùi Văn Mạnh trúng đạn tử vong trong lúc chống người thi hành công vụ. Hiện công an đang truy bắt một nghi can khác có liên quan là Nguyễn Xuân Hoàng để điều tra, xử lý sau.

Hiện trường vụ chống người thi hành công vụ dẫn đến chết người.





Hai bị can Trần Anh Hùng và Phan Đức Đạt. Ảnh: TK

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 29-12-2014, Hùng cùng Đạt, Hoàng, Bùi Văn Mạnh (quê Hà Nam, tạm trú tỉnh Lâm Đồng) và năm người khác đi nhậu tại một quán gần chợ đầu mối Thủ Đức. Được biết những người này đều là lái xe, phụ xe vừa chở hàng là rau, củ, quả từ Lâm Đồng xuống giao tại chợ đầu mối Thủ Đức. Khi uống hết hai két bia, khoảng 23 giờ 50 cùng ngày thì Đạt, Hoàng về trước, riêng Mạnh và Trần Anh Hùng ở lại tiếp tục nhậu.

Về đến lề đường gần khu dân cư Bình Đức (thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) thì Đạt, Hoàng dừng lại, lớn tiếng la lối, chửi thề. Đúng lúc tổ công tác của Công an phường Bình Chiểu gồm Trung úy Phạm Tiến Hùng cùng hai bảo vệ dân phố là Lê Thanh Tâm và Vũ Xuân Tuyền trên đường tuần tra ngang qua, phát hiện hai người ồn ào gây mất trật tự nên dừng lại nhắc nhở và đề nghị cho kiểm tra giấy tờ tùy thân. Đạt lớn tiếng chửi thề, yêu cầu được kiểm tra thẻ ngành công an của Trung úy Hùng.

Đúng lúc, Trần Anh Hùng và Mạnh đi ngang qua thấy Đạt đang cự cãi với Trung úy Hùng thì Hùng xông vào tấn công. Trung úy Hùng rút súng K54 bắn chỉ thiên nhiều lần nhưng đạn lép không nổ. Thấy vậy Mạnh la lớn: “Nó có súng nhưng không dám bắn đâu. Đánh chết mẹ nó đi”. Sau tiếng la kích động đó thì Trần Anh Hùng cùng Mạnh, Đạt, Hoàng xông vào tấn công Trung úy Hùng mặc dù anh lùi lại, lên đạn bắn xuống mặt đường một phát súng nhưng cả bốn người không dừng tay. Trung úy Hùng bị nhóm người trên dồn vào bên hông một xe container đánh tới tấp. Trước tình thế bị tấn công dồn ép, Trung úy Hùng đã nổ bốn phát súng dưới mặt đường, trong đó có phát súng thứ tư không phát nổ, làm cho đạn văng trúng ngực của Mạnh và đùi của Đạt. Chưa kể Trần Anh Hùng còn lao đến giật súng K54 trên tay Trung úy Hùng để chĩa vào đầu hai bảo vệ dân phố la lớn: “Tao bắn chết mẹ mày!”. Hai bảo vệ dân phố hoảng sợ chạy bộ về trụ sở công an phường trình báo. Khi lực lượng Công an phường Bình Chiểu có mặt tại hiện trường đã bắt giữ được Hùng, đồng thời đưa Mạnh và Đạt đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng Đạt đã tử vong. Riêng Hoàng đã rời khỏi hiện trường trước đó và hiện công an đang truy bắt để xử lý.