Điều tra vụ án mạng ở ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh

Nam thanh niên này đã dùng dao đâm anh Hà dẫn đến tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng nam thanh niên và cô gái cùng đi đã trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng nêu trên. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai tham gia giao thông tại ngã tư phố Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh vào thời điểm xảy ra vụ án mạng (lúc 23h ngày 19-7-2010), nhìn thấy biển kiểm soát chiếc xe máy, hoặc biết về nhân thân đôi nam, nữ thanh niên liên quan đến vụ án, thông báo ngay cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.451 - 0.913.505.638). Nếu ai có hành vi che giấu hoặc không tố giác sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội yêu cầu hai đối tượng nam, nữ thanh niên liên quan đến vụ án mạng, sớm đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình diện sẽ được khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)