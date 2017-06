Điều tra vụ cháy dữ dội gần cảng Sài Gòn

Vụ cháy không ảnh hưởng hoạt động của cảng Sài Gòn Chiều 23-6, cảng Sài Gòn cho biết vụ cháy lớn kho của Công ty Sotrans không nằm trong khu vực cảng Sài Gòn, không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Theo cảng Sài Gòn, do khu vực cháy nằm giáp ranh với khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội của cảng Sài Gòn nên nhiều phương tiện truyền thông đã nhầm lẫn, gây phương hại đến hoạt động của cảng. Theo cảng Sài Gòn, khi xảy ra vụ cháy, lực lượng bảo vệ và lực lượng PCCC tại chỗ của cảng đã chủ động hỗ trợ, ứng cứu kịp thời, phối hợp với các lực lượng chức năng để khống chế đám cháy, bảo đảm an ninh và an toàn đối với tài sản, hàng hóa của cảng Sài Gòn.