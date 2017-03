Điều tra vụ chém đứt bàn tay người ở Bình Phước

Cũng theo trung tá Mạnh, sau khi gây án, nhóm chém người đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã tổ chức truy bắt. Sáng cùng ngày, Công an xã Tân Lợi đã lập biên bản thu giữ một cây rựa do Trương Quốc Đến (SN 1989) cùng Phan Thanh Long dùng để chém anh Trần Quốc Điệp (SN 1977) đứt lìa bàn tay phải. Nguyên nhân là do anh Điệp phát hiện một vụ trộm dẫn đến mâu thuẫn với những người trên.

Theo thông tin mới nhất, lúc 4 giờ 30 phút ngày 20-6, các y - bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đã nối thành công bàn tay bị đứt rời của anh Điệp.

Theo T.Tiến (NLĐ)