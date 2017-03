Điều tra vụ chuyển nhầm tiền mất 50 triệu đồng

Theo cơ quan điều tra, sáng 25-7, chị Thanh thực hiện chuyển số tiền 50 triệu đồng qua mạng Internet bằng điện thoại di động cho khách hàng Trần Thị Thu ở tài khoản 050..., Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Mỹ Phước, Bình Dương.

Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, chị Thanh lại chuyển nhầm cũng cho Trần Thị Thu, số tài khoản khác tại Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Đức Hòa, Long An.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền, chị Thanh lập tức liên hệ với bà Trần Thị Thu để xin nhận lại tiền. Bà Thu đồng ý hẹn gặp chị Thanh ở quận 9 để giải quyết nhưng sau đó đã tắt điện thoại, không liên lạc được. Chị Thanh tìm đến công ty nơi bà Thu làm việc ở Long An thì công ty cho biết bà Thu đã nghỉ việc. Do đó chị Thanh đã gửi đơn đến công an nhờ giải quyết.

Công an quận 9 tiến hành xác minh tại nơi cư trú của bà Thu thì bà Thu hiện không có mặt tại địa phương. Do đó Công an quận 9 tiến hành ra thông báo truy tìm.

H.TUYẾT