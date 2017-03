Điều tra vụ cô gái chết thảm nghi tự phá thai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 14-8, một người dân khi vào nhà vệ sinh khu nhà trọ thì thấy chị Ý nằm bất động, xung quanh đầy máu nên đã báo cho cơ quan công an. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Ý là do băng huyết nghi do tự phá thai. Sau đó công an đã phát hiện một thai nhi khoảng năm tháng nằm trong bồn cầu.

Một nhân chứng là người ở chung khu nhà trọ với nạn nhân kể tối 13-8 có nghe chị Ý sau khi đi làm việc than mệt, ớn lạnh, chị này đã khuyên mua thuốc uống rồi nghỉ ngơi. Đến 7 giờ sáng 14-8, nhận được hung tin chị Ý tử vong.

Được biết nạn nhân chưa lập gia đình, ở một mình một phòng trọ. Mọi người trong khu nhà trọ hằng ngày thường thấy một thanh niên là bạn trai của chị Ý đến phòng của nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc trên thì thanh niên này cũng mất dạng.

PHƯƠNG NAM