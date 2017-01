Điều tra vụ công an xã bị tố đánh chết học sinh

Ngày 19-1, bà Đỗ Thị Luận, ngụ xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ con bà là em Phùng Viết Quân (15 tuổi, học sinh (HS) lớp 7 Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Bù Gia Mập) bị tử vong. Bà Luận cho rằng con bà chết là do công an xã Đức Hạnh đánh khi cháu đang đi sinh nhật cùng hai HS khác. Hai em Vũ Đình Hiếu (15 tuổi) và Nguyễn Hào Quang (14 tuổi) đi cùng em Quân bị gãy tay, chấn thương nhiều chỗ.

Theo trình bày của bà Luận và hai em Hiếu, Quang, khoảng 19 giờ ngày 25-12-2016, Hiếu lấy xe máy chở Quân, Quang đi sinh nhật bạn. Khi đến cây xăng Phú Văn (cách nhà bà Luận khoảng 5 km) thì ba em bị hai công an xã Đức Hạnh (tên S., Đ.) thổi còi bắt dừng lại.



Hai học sinh Hiếu, Quang bị nhiều thương tích. (Ảnh gia đình cung cấp)

Trong đơn, bà Luận nêu: Do xe chở ba nên Hiếu không dám dừng xe. Hai anh công an đuổi theo, dùng gậy vụt vào tay Quang làm gãy tay, mặt tím bầm. Quân cũng bị vụt cây vào tay. Tiếp đó, hai công an xã còn đánh vào lưng, tay Hiếu. Việc này làm Hiếu gãy tay, tối sầm mắt nên không thể điều khiển xe. Hậu quả là xe Hiếu lao vào lề khiến Quân tử vong tại chỗ, Hiếu và Quang bị thương nhiều chỗ...

“Sau khi chôn cất con đến giờ, tôi chưa thấy công an xã hay huyện đến xin lỗi hay có trách nhiệm gì. Nếu con và hai bạn vi phạm giao thông thì công an xử lý sao cho phù hợp, chứ sao lại đánh khiến cháu Hiếu không kiểm soát được tay lái. Tôi mong các cơ quan làm rõ sự việc, trả lại sự công bằng cho gia đình chúng tôi” - bà Luận đề nghị.

Bà Luận cũng cho biết công an viên tên Đ. đã tường trình vụ việc và thừa nhận có đánh em Quân do ra tín hiệu dừng xe nhưng các em không dừng.

Ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, cho biết: “Do vụ việc công an huyện đang điều tra nên tôi không thể phát ngôn gì. Tuy nhiên, công an viên thừa nhận quá trình đi tuần tra, phát hiện các em này vi phạm giao thông nên dùng gậy ra tín hiệu dừng lại nhưng các em không dừng. Một công an viên khai có dùng gậy đánh. Còn diễn tiến xử lý vụ việc thế nào, công an huyện đang điều tra”.

Ngày 19-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Tốt, Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), thông tin: “Không có việc công an xã đánh HS tử vong. Còn vụ việc cụ thể thế nào, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy các HS này vi phạm giao thông, công an xã ra tín hiệu dừng xe nhưng các em vẫn chạy. Vì vậy công an xã dùng gậy giơ ra để chặn xe. Do các em chạy nhanh, va chạm vào gậy nên sau đó xe máy bị ngã dẫn đến tai nạn. Hiện công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”.