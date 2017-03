Điều tra vụ đánh người, đốt nhà giữa đêm

Chiều 27-9, Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với VKSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ đốt nhà, đánh người xảy ra tại khu bến đò thuộc ấp An Phú (xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Tại hiện trường, một căn nhà lợp tôn, vách lá (khoảng 30 m2) đã bị cháy rụi, sập đổ hoàn toàn. Bên trong có hàng trăm chai nước ngọt, một xe máy và một xe đạp bị ngọn lửa thiêu rụi. Tại đây, công an đã thu giữ được một đôi dép và một cây sắt nghi là của đối tượng gây án bỏ lại. Chủ nhà trên là ông Đặng Thiện Đức cũng bị những người đốt nhà đánh bị thương ở đầu, mặt và người. Vợ ông Đức là bà Võ Thị Kim Thủy cũng bị bỏng hết cánh tay trái và một phần chân. Vợ chồng ông Đức dựng nhà lên cách nay khoảng hai tháng để bán nước giải khát cho khách đi đò từ Bình Dương sang huyện Củ Chi (TP.HCM). Còn ông Đức thì hằng ngày đạp xe đi bán vé số. Công an khám nghiệm hiện trường căn nhà ông Đức đã bị đốt cháy. Ảnh: XL Theo lời ông Đức, khoảng 2 giờ cùng ngày, khi ông đang ngủ thì vợ ông lay dậy nói có người lạ ở bên ngoài. Ông Đức vừa chạy ra tới cửa thì có hai người dùng cây sắt đánh tới tấp khiến ông quỵ xuống. Lập tức, cả hai dùng những miếng vải bọc cục đá được tẩm xăng châm lửa quăng vào nhà ông Đức rồi bỏ chạy. “May mắn vợ tôi thoát được ra ngoài, chúng tôi chỉ còn biết đứng nhìn nhà cháy, không có cách nào cứu nổi. Số tiền mặt hơn 2 triệu đồng cùng hàng trăm tờ vé số và những tài sản khác cũng bị cháy thành than” - ông Đức buồn rầu nói. Được biết cách đây một tuần, căn nhà này cũng bị đốt hụt một lần vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, vợ chồng ông Đức đã phát hiện kịp thời nên dập tắt. Hiện công an đã khoanh vùng nghi can và lên kế hoạch bắt giữ để điều tra làm rõ. XUÂN LƯƠNG