Điều tra vụ DNNN bị trộm nhiều tiền và vàng

(PL)- Ngày 7-9, một lãnh đạo Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Đồng Xoài điều tra làm rõ vụ mất trộm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước. Đây là doanh nghiệp do UBND tỉnh Bình Phước quản lý.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 3-9, thủ quỹ công ty đến văn phòng công ty làm việc thì phát hiện cửa ngoài cơ quan đã bị phá. Khi đẩy cửa vào phòng thì thấy két sắt (có hơn 100 triệu đồng tiền mặt và bốn lượng vàng) đặt trong góc phòng của mình đã bị khoan nhiều lỗ, cửa két sắt bị phá tung. Qua điều tra hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước nhận định thủ phạm đã dùng khóa đa năng để mở cửa ngoài, sau đó dùng khoan máy để phá két sắt. N.ĐỨC