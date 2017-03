Điều tra vụ hai mẹ con bị sát hại trong quán cháo vịt

(PL)- Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Ea H’leo khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến ba người thương vong chiều 6-10.

Theo đó, hai nạn nhân bị thương được xác định là Phạm Thị Diệu Hạnh (38 tuổi, chủ quán cháo vịt tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) và Mạc Thị Tâm Như (14 tuổi, con gái chị Hạnh), còn người đàn ông tử vong là Lê Sĩ Luân (50 tuổi, tạm trú huyện M’Đrắk, Đắk Lắk). Ông Luân được xác định tử vong do ba vết đâm trí mạng trước ngực. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao dính máu, nghi là hung khí.



Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, ông MCS (chồng cũ chị Hạnh) cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình ái. Theo ông S., sau khi ly dị, vợ ông có quan hệ tình cảm với vài người đàn ông nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều tối 6-10, người dân tại tổ dân phố 10, thị trấn Ea Đrăng (Ea H’leo) phát hiện chị Hạnh, cháu Như cùng ông Luân nằm gục trên vũng máu trong quán cháo vịt do chị Hạnh làm chủ. Ông Luân đã tử vong trước đó với nhiều vết đâm trên người, chị Hạnh và con gái được người dân đưa đi cấp cứu. “Lúc xảy ra vụ việc, trong quán cháo chỉ có ba người trong nhà, do chị Hạnh và cháu Như bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện nên cơ quan công an vẫn chưa thể lấy được lời khai” - Trung tá Tuấn nói thêm. QUANG NAM