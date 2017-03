Điều tra vụ mất trộm 1,7 tỉ đồng

Sở Y tế tỉnh Long An ba lần bị trộm viếng Ngày 31-8, ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, xác nhận sáng 28-8, nhân viên tại phòng Tổ chức cán bộ phát hiện cửa phòng này bị cạy khóa. Qua kiểm kê bị mất ba máy tính nên đã trình báo công an. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên sở này bị trộm đột nhập. Trước đó, trộm đã hai lần cạy cửa phòng ông Liêm nhưng không lấy được gì. Riêng phòng một phó giám đốc sở khác cũng đã từng bị trộm đột nhập lấy đi một máy tính xách tay. HN