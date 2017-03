Điều tra vụ một công an nhận hối lộ từ con bạc

Ngày 24/11/2010, nguồn tin từ Công an TP Tân An (Long An) cho biết, trung tá Nguyễn Ước Nguyện, Trưởng công an phường 2, TP Tân An (Long An) vừa bị tạm đình chỉ 2 tháng.

Theo thông tin ban đầu, trung tuần tháng 11/2010, ông Nguyện cùng một vài cán bộ Công an phường 2 tổ chức bắt quả tang một sòng bạc tại phường, tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ chuyển về cơ quan điều tra công an thành phố Tân An. Cùng thời điểm này, một con bạc đã đưa cho ông Nguyện 10 triệu đồng. Ông Nguyện cất giữ số tiền trên sau đó đưa lại cho hai đồng nghiệp 5 triệu đồng nhưng hai người này đã mang số tiền trên giao nộp về Công an TP Tân An. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Theo Cao Nguyên (VOV)