Điều tra vụ một học sinh chết bí ẩn

(PLO) - Ngày 12-1, công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh phối hợp với công an TP.Thủ Dầu Một điều tra vụ một học sinh lớp 11 bị phát hiện chết bên đường vào sáng cùng ngày.