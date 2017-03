Điều tra vụ một học viên cai nghiện bị đánh tử vong

Cơ sở xã hội Nhị Xuân, đóng ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. (Ảnh: Zing)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 10-4, giáo dưỡng viên của trung tâm phát hiện ông Nam tử vong tại phòng 8 khu phục hồi sức khỏe của cơ sở. Vào thời điểm này có 25 bệnh nhân khác ở cùng phòng với ông Nam.

Theo lời khai của một nhân chứng với công an thì trước đó nhân chứng này thấy có 3-4 nhân viên của cơ sở đánh ông Nam bằng chân tay tại khu I trong trung tâm. Sau đó ông Nam về phòng 8 thì tiếp tục bị 5-6 bệnh nhân cùng phòng đánh đến bất tỉnh.

Ngày 13-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Bình, chỉ huy phó lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM (đơn vị quản lý cơ sở Nhị Xuân), cho biết khoảng 14 giờ chiều 10-4, học viên của trung tâm báo ông Nam bất tỉnh tại phòng. “Nhân viên cơ sở thực hiện công tác cấp cứu theo quy định nhưng ngoài khả năng nên chuyển đến BV huyện Hóc Môn. khi tiếp nhận, BV huyện Hóc Môn thông báo ông Nam đã tử vong. cơ sở báo ngay thông tin cho Công an xã Xuân Thới Sơn và Công an huyện Hóc Môn”. Ông Bình cho biết thêm hiện nay cơ sở đã cung cấp toàn bộ hồ sơ cho cơ quan chức năng. Hiện các học viên có liên quan đến việc đánh ông Nam đã được tách ra từng phòng riêng biệt và do công an quản lý để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết về mặt quản lý, cơ sở khẳng định là không có nhân viên nào tham gia đánh ông Nam.

TUYẾT KHUÊ