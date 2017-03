Điều tra vụ người đàn ông chết dưới hồ nước

Qua truy tìm tông tích đã xác định nạn nhân tên Lê Văn Sang (49 tuổi), ngụ xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam. Trưa cùng ngày, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tử thi và phát hiện nạn nhân có một vết xước ở vùng đầu và trên bờ hồ có một con dao. Tiến hành truy xét được biết tối 21-4, ông Sang có đến nhà người bạn là ông Phùng Xuân Hùng ở Hàm Thạnh để nhậu cùng với ông Hùng và hai người khác. Trong lúc nhậu giữa ông Sang và một người tên V. nảy sinh mâu thuẫn nên hai bên gây gổ, lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Thấy ông Sang có biểu hiện say rượu, mọi người dìu vào giường nằm nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh dậy ông Sang tự đi về nhà và sau đó người dân gần nhà phát hiện ông Sang nằm chết dưới hồ nước. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng khi say rượu đi trên đường về nhà ông Sang đã tự ngã xuống hồ và tử vong. Cơ quan điều tra đã triệu tập V. và những người liên quan để điều tra làm rõ.

PHƯƠNG NAM