Điều tra vụ người đi săn bị bắn vào đầu

Trước đó, trưa 29-5, anh Sắc cùng ba người bạn là Ốc Văn Long, Cụt Văn Hợi và Lữ Văn Nghệ (cùng trú huyện Tương Dương) vác súng vào rừng đi săn bắn. Đến chiều hôm sau (30-5), người dân đi rừng phát hiện anh Sắc nằm chết tại khu vực bản Pủng, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương. Qua khám nghiệm cho thấy trên đầu anh Sắc bị trúng đạn súng săn, dẫn đến anh bị tử vong.

Chiều 3-6, ông Bùi Văn Oanh, Phó Trưởng Công an xã Yên Na, cho biết: “Qua điều tra ban đầu chưa xác định được vì sao anh Sắc bị đạn bắn trúng đầu, tử vong. Hiện công an xã đang phối hợp cùng cơ quan Công an huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ”.

ĐẮC LAM