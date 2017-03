Điều tra vụ người nước ngoài hỗn chiến

Nguồn thông tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay, công an TP.HCM đang làm việc với Kim Ji Sun (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về việc người này hành hung người đồng hương gây thương tích. Đồng thời, công an đang làm việc với Yoo Hyun Kwon (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận Tân Bình) để làm rõ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng hộ chiếu photo của người khác.





Hiện trường vụ ẩu đả của nhóm người Hàn Quốc là một quán ăn ở đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình

Theo thông tin ban đầu, 16 giờ chiều 11-8 công an phường 4, quận Tân Bình và công an quận Tân Bình đã nhận tin báo của người dân về việc có vụ ẩu đả gây thương tích của 1 nhóm người Hàn Quốc với nhau xảy ra tại 1 quán ăn trên đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình nên đến hiện trường. Khi đến nơi công an phát hiện 1 người Hàn Quốc bị thương nặng ở đầu nên đưa đi cấp cứu và nạn nhân được xác định là Jun Young Chul (56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận Tân Bình).

Tại hiện trường công an ghi nhận vụ việc nhóm 3 người Hàn Quốc có thông tin tự khai báo là Jun Young Chul, Kim Ji Sun và Lee Dong Ik( 53 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại quán trên. Lúc ăn nhậu giữa Jun Young Chul và Kim Ji Sun phát sinh mâu thuẫn, ẩu đả.

Bất ngờ Jun Young Chul dùng ly uống rượu đánh Kim Ji Sun nhưng người này chụp được làm bể ly gây chảy máu. Kim Ji Sun cầm cái ly đã bị bể tấn công vào đầu Jun Young Chul khiến người này mang thương tích. Bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não.

Người mang hộ chiếu giả tên thật là Yoo Hyun Kwon. Người này khai do muốn sang Việt Nam tìm người bạn nhưng vì mất hộ chiếu nên đã mượn hộ chiếu của bạn có tên Lee Dong Ik rồi scan ảnh của mình vào rồi mang đi photo.

Ngày 7-8 Yoo Hyun Kwon sử dụng bản hộ chiếu photo trên để nhập cảnh vào Việt Nam thông qua một cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ninh. Từ đó Yoo Hyun Kwon di chuyển vào TP.HCM bằng đường bộ, lưu trú tại quận Tân Bình cho đến khi có mặt trong vụ ẩu đả.

Tuyết Khuê