Điều tra vụ người phụ nữ Trung Quốc bị cướp giật ở quận 10

Công an quận 10 cũng tìm chủ sở hữu xe máy hiệu Nouvo biển số 59P1-153.49. Theo xác minh, đây là chiếc xe của bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1958, thường trú 115/26 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Tuy nhiên, bà Huệ đã bán chiếc xe này cho một người không rõ lai lịch vào năm 2012. Vậy Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đề nghị ai là chủ sở hữu hiện tại chiếc xe máy nêu trên đến Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 10 để làm rõ. Sau 30 ngày, nếu không ai đến làm rõ, Công an Quận 10 sẽ đề xuất tịch thu sung công quỹ nhà nước.