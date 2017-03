Điều tra vụ nổ nhà giám đốc công ty than

Khoảng 22 giờ 30 ngày 22-10, nhà riêng của ông Vũ Văn Điền, Giám đốc Công ty Than Hạ Long (Vinacomin), tại tổ 6, khu 8, phường Hồng Hải (Hạ Long, Quảng Ninh) bất ngờ rung chuyển và vang lên tiếng nổ. Vụ nổ phát ra ở khu vực bên ngoài cổng phụ, cách tường chính của ngôi nhà qua khoảnh sân khoảng 6 m. Vụ nổ khiến trụ cổng phụ của ngôi nhà bị khoét một mảng bê tông lớn (đường kính khoảng 0,3 m) nhưng không gây thiệt hại về người. Có thể do lượng thuốc nổ không nhiều nên sức công phá chỉ làm vỡ kính một cửa sổ tầng một ngôi nhà.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Điền cùng các thành viên trong gia đình đang xem tivi trong nhà. Mọi người hoảng hốt khi nghe tiếng nổ. Tuy nhiên, vụ nổ không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người trong gia đình và tài sản.

Khu vực ngoài cổng nhà của giám đốc Công ty Than Hạ Long, vị trí phát ra tiếng nổ. Ảnh: CTV

Hiện Công ty Than Hạ Long đang khai thác, sản xuất than tại khu vực Cẩm Phả. Trước đó vào tháng 5-2014, Công ty Than Hạ Long cùng các cơ quan chức năng địa phương đã bắt quả tang một số đối tượng vào khu vực khai trường Tân Lập (do Công ty Hạ Long quản lý) để ăn cắp than. Số lượng than bị bắt quả tang gần 50 tấn và hiện những người này vẫn bị phía công an tạm giữ.

Sáng 23-10, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, cho biết qua khám nghiệm vụ nổ phát nguồn từ quả mìn tự tạo, khối lượng thuốc nhỏ, được đặt ngoài hàng rào của ngôi nhà. Nguyên nhân vì sao đang được điều tra làm rõ.

Được biết ông Điền là giám đốc doanh nghiệp sản xuất than thành viên của TKV có diện khai trường các mỏ phủ rộng trên địa bàn TP Cẩm Phả. Theo ông Điền, vụ nổ có thể do một số đối tượng có liên quan đến việc khai thác than muốn dằn mặt ông. “Một vài giám đốc đơn vị thành viên của Than Hạ Long cách đây vài năm cũng đã bị các đối tượng đe dọa và ném phân bẩn vào nhà riêng” - ông Điền cho biết thêm.

TRỌNG PHÚ