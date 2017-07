Điều tra vụ phụ xe ném đồ của hành khách nước ngoài

Theo tường thuật của du khách Celine Lin, người Đài Loan, trên trang Facebook cá nhân, nhóm du khách này từ Hà Nội vào TP.HCM, sau đó mua vé của nhà xe V.N. để đi du lịch Nha Trang.



Khi lên xe tại Nha Trang, hai du khách Nga tỏ ra mệt mỏi và ngỏ ý muốn ngồi lên phía trước, gần cửa sổ, thay vì cuối xe như được sắp xếp (theo cô Lin, khi mua vé, nhà xe không phát vé mà đưa một tờ giấy ghi hành trình).



Từ việc này, nhân viên nhà xe và nhóm du khách xảy ra cự cãi, sau đó phụ xe giật giỏ xách ném xuống đất, đuổi hai nữ du khách Nga xuống xe dù thái độ của các du khách khá nhã nhặn.



Thậm chí khi một nam du khách người nước ngoài đến nói chuyện thì nhân viên nhà xe liền chửi tục. Khi nam du khách này phản ứng, người phụ xe thậm chí còn lấy gậy dưới sàn xe dọa đánh, nhưng được mọi người can ngăn… “Một nhân viên khác trên xe buýt dường như say. Trong suốt chuyến đi tôi không có cảm giác an toàn. Tôi sẽ không đến đây một lần nữa”, cô Lin chia sẻ trên Facebook cá nhân.