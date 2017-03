Điều tra vụ sáu người chết ở quán karaoke

Ngày 9-9, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đồng thời chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Bộ Công an nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến kinh doanh có điều kiện, môi trường (không khí, thức ăn, đồ uống). Bộ đã giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì điều tra, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương thực hiện chặt chẽ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân. Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm đã phân công cán bộ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện Khoa học hình sự trực tiếp tham gia hỗ trợ và hướng dẫn điều tra.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 chiều 8-9, Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hữu Tuyến (chủ quán karaoke số 43 thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) có 12 người (gồm 11 nam và một nữ) tử vong và suy hô hấp trong phòng karaoke của quán.





Hiện trường bên ngoài quán karaoke số 43 sau khi xảy ra vụ chết người do ngạt khí. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, Công an huyện Hải Hà đã lập tức xuống hiện trường. Tại thời điểm đó có sáu nạn nhân nam tử vong (trong đó có anh Đinh Văn Thuấn, quản lý của quán) và sáu người còn lại (có một nữ) bị ngạt khí phải chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra xác định số người tử vong gồm anh Lê Văn Biên, Phạm Việt Đức, Vũ Văn Luyện, anh Công, Trịnh (đều trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà) và anh Đinh Văn Thuấn (trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà). Số người bị suy hô hấp đang cấp cứu gồm anh Phạm Việt Chương (trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà), anh Lê Văn Nam (trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà), chị Linh (trú tại Sơn La), anh Kỷ (trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà), hai người khác là anh Tuấn và Khánh (chưa rõ lai lịch).

Được biết qua điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 7-9, số nạn nhân trên đến quán thuê một phòng tổ chức liên hoan. Lúc này do trời mưa, tại địa bàn trên bị cắt điện lưới nên anh Thuấn quản lý quán đã cho chạy máy phát điện (máy để trong nhà). Theo nhận định ban đầu của công an, khả năng cao là các nạn nhân bị ngạt khí của máy phát điện.

HOÀNG MAI