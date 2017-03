Điều tra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An gặp khó khăn

Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp điều tra, làm rõ vụ án. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng đã cử một tổ trinh sát vào phối hợp điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định các dấu vết liên quan và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định; đồng thời huy động hơn 60 điều tra viên, trinh sát viên, giám định viên có kinh nghiệm, năng lực để tập trung phá án.

Tuy nhiên do nơi xảy ra vụ án là địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp ranh biên giới với nước Lào, ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống, để vào tận hiện trường, người ta phải đi bộ khoảng 2 giờ đồng hồ vượt núi, đồi và rẫy, rừng nên việc phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Bản làng nơi đây có nhiều thành phân dân tộc sinh sống (Tày Pọong, Thái, Mông), trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn rất hạn chế.



Hiện trường nơi phát hiện các thi thể bị chém chết. Ảnh: Lữ Phú

Như PLO đã đưa tin khoảng 15g chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm: bà Viêng Thị Dương (60 tuổi), anh Lô Văn Thọ (27 tuổi, con trai của bà Dương), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con nhỏ trên lưng là bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi).

Ngay lập tức, hai cha con ông Hoài chạy về báo với Đồn Biên phòng Tam Hợp (đóng tại huyện Tương Dương) và Công an xã Tam Hợp. Đến nay đã hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa truy tìm được hung thủ gây án.