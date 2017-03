Điều tra vụ triệt phá sới bạc, một người thiệt mạng

Tại đây, Công an huyện Yên Thế đã bắt 30 đối tượng đánh bạc, thu giữ tại hiện trường trên 22 triệu đồng, 25 điện thoại di động, 27 xe mô tô và 5 con gà chọi.



Trong quá trình bị lực lượng Công an bắt giữ, đối tượng Bùi Văn Lợi, sinh năm 1967, trú ở khu phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ, là người tham gia sới bạc đã bỏ chạy ra khu vực sân bóng của thị trấn Bố Hạ. Công an huyện Yên Thế đã tổ chức truy đuổi đối tượng trên.



Khi đó, Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng, sinh năm 1989, là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Yên Thế, đã sử dụng súng K54 để bắn chỉ thiên nhưng súng bị cướp cò khiến Bùi Văn Lợi bị thương. Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Thế đã nhanh chóng đưa người bị thương vào Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ để cấp cứu nhưng sau đó Bùi Văn Lợi đã tử vong.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật. Đến 23 giờ 30 ngày 10/12 gia đình đã đến đưa thi thể Bùi Văn Lợi về để mai táng tại địa phương.



Hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.





Theo Việt Hùng (TTXVN)