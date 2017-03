Điều tra vụ vận chuyển 1kg ma túy qua biên giới

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h15 phút, ngày 18-7, tại khu vực trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B 14.327 do tài xế Trần Thanh Phúc điều khiển, chạy tuyến từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) qua Campuchia về TP.HCM. Khi làm thủ tục nhập cảnh, cơ chức năng phát hiện Quang có dấu hiệu khả nghi nên khám xét giường nằm của nghi can. Kết quả phát hiện 6 túi nilon chứa hạt màu trắng nghi là ma túy đá, trọng lượng 1kg được cất giấu trong một chiếc gối, đặt trên đầu giường của nghi can này.



Nghi can Quang bị bắt giữ cùng 1kg ma túy đá (ảnh CTV).

Sau khi xác định số hàng trên là ma túy đá,lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ nghi can Trần Hòa Quang và tang vật (gồm 1kg ma túy đá, 800 USD và 900 nghìn đồng tiền Việt Nam).

Theo lời khai của Quang, số ma túy đá nêu trên được một người tên là Phúc thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam. Quang được trả công 1.000 USD cho mỗi chuyến hàng trót lọt. Hiện vụ việc cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng liên quan đang tiếp tục mở rộng điều tra.