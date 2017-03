Điều tra vụ xả súng vào nhà riêng trưởng công an

Chiều 15-12, Công an tỉnh Hà Nam đã có thông tin chính thức về vụ trưởng Công an TP Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng.

Trung tá Dương Hồng Quang - Chánh văn phòng Công an tỉnh Hà Nam cho biết khoảng 23 giờ ngày 14-12, nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý tại tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu đã bị đối tượng sử dụng súng bắn vào trong nhà.

Hậu quả Trung tá Lê Đức Tùng bị rách da cánh tay, thương tích không đáng kể, tài sản thiệt hại gồm một chiếc tivi, một cửa kính. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, biện pháp để điều tra, truy xét đối tượng. Hiện Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an cũng đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra, truy bắt kẻ gây án.



Toàn cảnh khu vực nhà của Trung tá Lê Đức Tùng bị đối tượng lạ mặt nổ súng. Ảnh: TKP

Theo thông tin từ người dân xung quanh nhà Trung tá Tùng, vào thời điểm trên có đối tượng đi qua nhà nên Trung tá Tùng ra mở cửa kiểm tra. Khi thấy Trung tá Tùng ra mở cửa, một đối tượng chĩa súng bắn vào nhà hai phát làm vỡ cửa kính và chiếc tivi trong nhà. Tiếp đó, kẻ này bắn phát súng thứ ba, sượt cánh tay Trung tá Tùng. Ngay sau đó, đối tượng gây án rời khỏi hiện trường.

Trung tá Tùng bị trúng đạn vào phần mềm ở tay và được đưa đến bệnh viện sơ cứu rồi xuất viện ngay, vẫn tiếp tục đi làm.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Nam thực hiện trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình hàng xóm để tìm kiếm manh mối. Theo những gì trong camera ghi lại, trước khi xảy ra vụ nổ súng, tại khu vực này xuất hiện hai kẻ tình nghi có dáng người thấp, gầy.

Trung tá Tùng từng là đội trưởng một đội thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam. Trung tá Tùng cùng đồng đội phá nhiều tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. Sau đó Trung tá Tùng được điều về làm phó trưởng công an rồi được đề bạt làm trưởng Công an TP Phủ Lý.

Vụ nổ súng này không loại trừ khả năng các đối tượng xã hội trả thù.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Hà Nam đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng đang truy tìm hung thủ.