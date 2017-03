Điều tra vụ xe chở đất va quẹt xe máy, 2 người tử vong

(PLO)- Ngày 9-5, theo tin từ Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Cù Chính Hùng (34 tuổi, quê huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.