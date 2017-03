Dính bẫy tiếp thị sex vì... ham của lạ

Chúng thuê một số "dân chơi" giả vờ vừa đi "check hàng" về giới thiệu. Tuy nhiên, để tiếp cận những gái mại dâm này, "khách hàng" phải có... mật khẩu. Chiêu hoạt động này của gái mại dâm có vẻ ngày càng phát triển và tránh được sự theo dõi của cơ quan chức năng hiệu quả.



Tiếp thị tinh vi



"Em T. Ngã Tư Sở 400k/shot có pic; Em N. Zennit hàng một củ"; "Em SV làm thêm khu vực NKToàn đáng để check (kiểm tra) "... những tiêu đề với ngôn ngữ rất "thời thượng" như thế đang là chủ đề hot của một số diễn đàn ăn chơi nổi tiếng trên mạng. Kèm theo bài report (phóng sự) của người vừa đi check hàng về là hàng trăm lời cảm ơn, comment (bình luận) và xin số điện thoại của những thành viên khác trong diễn đàn. Những động mại dâm ảo trên mạng vẫn diễn ra đầy rẫy như thế trên mạng internet.



Nick boyhn1m7...trên diễn đàn www.lau... sau cuộc "mây mưa" với gái gọi H.L đã có report rất cụ thể: "Em L. cao tầm 1m57, cả guốc tầm 1m65, 9X da mát, mịn... tiếp đó lần lượt là số điểm mà tác giả chấm cho một loạt những tiêu chuẩn được đưa ra xem xét: số đo các vòng trên cơ thể, thái độ "làm việc", "kỹ năng phục vụ” hay một loạt những thứ rất trời ơi khác. Tác giả cũng không quên gửi kèm loạt ảnh tạo dáng khá chuyên nghiệp của cô gái hành nghề buôn hương bán phấn này.



Một nickname có tên thichgaidep _2 tiết lộ về cách săn gái mại dâm bằng mật khẩu như sau: "Cứ để lại vài lời cảm ơn, khen ngợi và địa chỉ email, những anh em này rất thảo với nhau, sẽ chia sẻ cho người cần số điện thoại của "hàng" và mật khẩu để khớp lệnh, ai đi check hàng thì lại tiếp tục viết bài report với cảm nhận của riêng mình rồi post (đẩy) lên diễn đàn".



Sau sự kiện web sex đình đám www.mo... bị công an đánh sập vào cuối năm 2008, hàng loạt thành viên cũ của diễn đàn này, sau thời gian ngắn bơ vơ đã về đầu quân cho một số trang web nhỏ lẻ khiến cho tình hình hoạt động của những trang web đen ngày lại càng rôm rả. Hiện nay, phần lớn các admin (chủ diễn đàn) đều đặt sever của mình ở nước ngoài, còn các thành viên cũng hoạt động ma mãnh hơn. Cụ thể, gái mại dâm hoạt động trên các diễn đàn đều có mật khẩu, khách gọi điện đều phải nói đúng mật khẩu này thì mới có thể đặt được lịch hẹn.



"Việc bám vào những diễn đàn đồi trụy để hành nghề đang là mốt bây giờ, nó hiệu quả vì gái có thể chạy được nhiều sô hơn, được hưởng trọn tiền, khách cũng chủ động và kín đáo hơn" - H. một "tay chơi" bật mí. H. còn cho chúng tôi mục sở thị danh sách dài dằng dặc gái mại dâm mà cậu ta có: Em T. , số điện thoại 0904..., khu Trần Duy Hưng, giá 500k/shot, pass: Bạn anh Hưng; Em N., số 0934..., khu Nguyễn Khánh Toàn, giá 400k/shot, pass: Gặp ở quán cháo lươn....



Rất nhiệt tình, H. nhấc ngay máy lên thử đặt hẹn. Ba số điện thoại đầu đều báo bận hoặc tắt máy, đến số thứ 4 với mật khẩu "Bạn anh K. đường Láng" thì một giọng nói rất ngọt ngào cất lên. H. vào vấn đề ngay: "Anh là bạn anh K. ở đường Láng đây, em rảnh đi chơi với anh?".



Đầu dây bên kia nói bận và hẹn một tiếng nữa lên nhà nghỉ S. ở đường TDH. H. lấy cớ từ chối và nói: "Nếu mình đồng ý coi như khớp lệnh thành công, cứ lên đúng giờ và nhà nghỉ em nó bảo, nhắn tin số phòng rồi chờ, chỉ tầm 10-15 phút các em có mặt ngay, rất kín đáo, tiện mà tránh được lừa đảo".



Dễ sập bẫy lừa



Chuyện các quý ông hám của lạ bị trấn tiền, mất cắp đã khiến giới này cảnh giác kéo theo sự thất thu trầm trọng của những cô gái hành nghề thân xác. ở thời điểm hiện tại, gái mại dâm có xu hướng cho khách chụp ảnh của mình (miễn là khách sẽ post lên mạng và tự đưa ra nhận xét), sau đó sẽ nhờ luôn khách chia sẻ mật khẩu và số điện thoại trên các diễn đàn như là một sự quảng cáo rất khách quan và đáng tin cậy.



Tuy nhiên theo H, dù dùng chiêu này hay chiêu khác, khách làng chơi đều rất dễ bị ăn quả lừa. Sự thật là một số đối tượng chăn dắt gái mại dâm hoặc tự thân gái mại dâm giả vờ thuê những đối tượng khác giả vờ làm dân chơi để "check hàng". Sau đó đưa các report với những lời khen nức nở.



H. cho biết: "Chính vì thế lâu lâu trên diễn đàn này lại có topic "choảng" nhau kiểu: Sự thật về em U. 1m70 của "bro" (Viết tắt của từ "Brother" trong tiếng AnhV, có nghĩa là "Anh ấy" - PV) A; Choáng váng với em T. của bro B... Đó phần lớn là topic của những khách làng chơi đã bị ăn quả lừa.



H. cho biết thêm: "Bị lừa phải hàng "lởm" còn đỡ, không ít tay chơi bị chúng nó bẫy. Sau khi đến điểm hẹn, "sung sướng" đâu không thấy bị bọn đầu trâu mặt ngựa xông vào cướp tiền cướp đồ mà không làm gì được".



Để thêm phần rôm rả, gần đây các web đen còn phát động một "phong trào" rất dị hợm gọi là "Những người thích lái máy bay bà già”. “Máy bay bà già” (MBBG) dùng để ám chỉ những người phụ nữ đã có tuổi nhưng không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu tình dục. Họ được dân chơi gắn cho những đặc tính rất "đáng yêu" như cực kỳ khao khát lại có nhiều tiền, sẵn sàng chi đẹp cho người tình.



MBBG được chia làm hai hạng mục, hạng "máy bay miễn phí" thường là những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, do nhu cầu thiếu thốn tình cảm nên cần người tâm giao, được các thành viên chia sẻ cho nhau. "Máy bay thương mại" là những người kinh doanh mại dâm mà hình thức cũng giống hệt như những cô gái trẻ rao mình trên mạng như đã đề cập ở trên.



Vì lạ lẫm nên những người tiên phong đi check "máy bay" luôn được đón nhận sự quan tâm của hầu những thành viên khác trên diễn đàn. Nhưng theo tiết lộ của H. thì "máy bay thương mại" hay "máy bay miễn phí" đều cùng một guộc -đều là gái mại dâm.



Chúng dàn dựng để câu chuyện có vẻ trở thành từ "máy bay miễn phí" dần dần mới thành "máy bay thương mại". Cụ thể, ban đầu sẽ có một thành viên của diễn đàn nào "check hàng" sau đó khoe chiến tích của mình trên các diễn đàn sex và chia sẻ lại cho những thành viên khác.



Với những cuộc đặt hẹn tới tấp, nhiều MBBG quyết định bán nốt phần xuân sắc còn lại của mình cho những khách có nhu cầu thưởng thức "món ăn lạ". Theo "tự bạch đớn đau" của một số dân chơi trên mạng, phần lớn những MBBG này là gái mại dâm "quá lứa", vì biết nhan sắc không còn để "đọ" với những gái mại dâm trẻ khác nên đã len lỏi, ăn bám vào những trang web đen.



Rõ ràng với sự hỗ trợ của công nghệ, "dịch vụ sung sướng" trên mạng đang có chiều hướng vượt tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Nó biến đổi không ngừng, ngày một tinh vi và khó phát hiện hơn.



Gái mại dâm luôn tìm đủ cách để tiếp cận khách hàng và tránh công an thông qua việc đổi số điện thoại và mật khẩu liên tục. Những trang web đen vẫn tồn tại và sống nhờ những thành viên tích cực check hàng về làm tài liệu. Đã đến lúc cơ quan chức năng cần chú ý đến vấn đề nhức nhối này.





(Theo ĐS&PL)