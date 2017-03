Đình chỉ công an xã giật điện thoại, tát chủ phương tiện

Sau khi báo đăng tải thông tin thành viên trong tổ công tác của Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xưng mày tao, giật điện thoại, tát chủ phương tiện trong quá trình kiểm tra hành chính phương tiện tham gia giao thông, các cơ quan chức năng đã xác định người thực hiện những hành vi thiếu văn hóa là ông Nguyễn Văn Phương - Công an viên xã Xuân Hương.

Ngày 22/4, Công an huyện Lạng Giang đã có báo cáo gửi công an tỉnh Bắc Giang về việc công an xã Xuân Hương xưng “mày tao”, giật điện thoại và tát vào mặt người dân.

Viên công an xã lớn tiếng gọi mày - tao với người dân.

Cùng sự việc, Công an huyện Lạng Giang đã có kiến nghị gửi UBND xã Xuân Hương về sự việc do công an viên Nguyễn Văn Phương thuộc quản lý của UBND xã này. Ngay sau đó, UBND xã Xuân Hương đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phương.

Ông Nguyễn Hoàng Tiến - Trưởng Công an huyện Lạng Giang - cho biết, vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra. Trách nhiệm của các thành viên trong tổ công tác sẽ được làm rõ. Sau khi có kết luận cuối cùng sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng đối với cá nhân vi phạm.

Trước đó, đoạn clip dài hơn 4 phút quay cảnh tổ công tác Công an huyện Lạng Giang và công an xã Xuân Hương kiểm tra hành chính các phương tiện tham gia giao thông. Một công an xã Xuân Hương và một người dân tranh cãi nhau về việc kiểm tra hành chính.

Thấy chủ phương tiện dùng điện thoại quay lại video clip tranh cãi, viên công an xã “nổi khùng” văng mày - tao rồi hùng hổ xông vào giật điện thoại di động, tát vào mặt chủ phương tiện bị kiểm tra ngay giữa đường.

Quá bất ngờ và bất bình về cách hành xử của công an viên, chủ phương tiện liên tục bày tỏ sự phẫn nộ. Tuy nhiên, người công an này vừa tát vào mặt chủ phương tiện lại chạy ra “cãi bay cãi biến” hành vi của mình bằng thái độ nạt nộ.

Sự việc chỉ dừng lại khi một công an viên khác ra can thiệp, ngăn cản. Điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay giữa đường. Cả tổ công tác, trong đó có một công an mặc cảnh phục Trung úy thuộc Công an huyện Lạng Giang nhưng vị công an này cũng không hề can thiệp, mặc cho công an xã thực hiện hành vi.

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)