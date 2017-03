Đình chỉ công tác phó chủ tịch huyện và giám đốc đánh bạc

Trước đó, ngày 5-10, ông Nho cùng ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1 (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An), ông Phan Hồng Thiện - Phó giám đốc Trung tâm Thương mại huyện Tân Kỳ và ông Nguyễn Trung Hướng - Phó Trưởng phòng Công Thương huyện Tân Kỳ đang "sát phạt" nhau trên chiếu bạc thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ một bộ tú lơ khơ và hàng chục triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Nho.

Hiện các ông Nho, Tiến, Thiện, Hướng đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can về tội đánh bạc.

Căn cứ vào quyết định khởi tố bị can và xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nho cho đến ngày kết thúc điều tra vụ án đánh bạc trên. Ông Tiến, Thiện, Hướng cũng đã bị đình chỉ công tác.