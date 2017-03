Đình chỉ điều tra bị can vụ vu khống lãnh đạo VietinBank

Ngày 11-5, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Văn Thơm, nguyên phó phòng quản lý nợ có vấn đề Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank).

Trước đó, ông Thơm bị khởi tố với tội danh vu khống do có hành vi làm và phát tán đơn thư mạo danh vu khống ông Phạm Huy Hùng, chủ tịch HĐQT VietinBank, nhận hối lộ 150.000 USD. Sự việc xảy ra cuối năm 2008 và đầu năm 2009, có một số đơn tố cáo ông Phạm Huy Hùng nhận hối lộ 150.000 USD từ các ông Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Công Uẩn (giám đốc và phó giám đốc VietinBank Phú Thọ). Đơn tố cáo ký tên bà Nguyễn Thị Hằng, ban chấp hành công đoàn VietinBank Phú Thọ. Qua xác minh tại VietinBank Phú Thọ chỉ có bà Nguyễn Thị Hằng làm phó giám đốc và đơn tố cáo cũng không phải do bà Hằng viết. Sau một thời gian, ban lãnh đạo VietinBank nghi vấn ông Thơm nên đã lập đoàn kiểm tra máy tính nhưng bị cản trở, do vậy đã đề nghị công an vào cuộc. Tại cơ quan điều tra, ông Thơm đã thừa nhận hành vi soạn thảo, gửi đơn tố cáo vu khống lãnh đạo và xin lỗi các cá nhân liên quan. Bản thân các cá nhân liên quan cũng có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị can Nguyễn Văn Thơm. Theo M.QUANG (TTO)