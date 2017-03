Đình chỉ điều tra trung úy công an dùng nhục hình

Quá trình điều tra, VKSND Tối cao xét tính chất vụ án, nhân thân bị can Nguyễn Xuân Cảnh đối chiếu với các quy định của pháp luật thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, VKSND tối cao kiến nghị Công an tỉnh có hình thức xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ công an này.



Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trong quá trình làm nhiệm vụ, Nguyễn Xuân Cảnh đã dùng nhục hình, gây thương tích nặng cho một đối tượng. Nạn nhân và gia đình gửi đơn tố cáo hành vi trên của Cảnh đến Cục Điều tra VKSND Tối cao.



Tháng 12-2012, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Cảnh về tội dùng nhục hình.



Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Tuy Phước đã ra quyết định đình chỉ công tác, đồng thời Huyện ủy Tuy Phước cũng ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với trung úy Cảnh.





Theo A. Tú (NLĐO)